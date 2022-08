Karina Bacchi manda indiretas para ex-marido: ''Pessoas que nos fizeram mal''

Após vídeo de Amaury Nunes falando que não pode ver Enrico Bacchi, Karina Bacchi gravou stories em resposta ao ex

Redação Publicado em 08/08/2022, às 10h51

Após o ex-marido, Amaury Nunes, alegar nesta segunda-feira, 08, que Karina Bacchi não o deixa ver Enrico Bacchi, a apresentadora decidiu se pronunciar em uma série de vídeos em seus stories contando e explicando a sua versão.

"Hoje é um dia muito especial, é o dia do nascimento do meu filho, realização de um sonho, da possibilidade no meu ventre de gerar uma vida que eu tanto sonhei, deus sabe, deus sonda meu coração e sabe que jamais seria ingrata de privar meu filho de tudo que ele merece viver, mesmo que isso me doesse no coração como mulher", começou dizendo que não impediria o herdeiro de nada que o fizesse bem.

Em seguida, a loira falou mais sobre a situação. "Quero que você s saibam que tudo um porquê de ser nem tudo que vocês ouvem na rede social são palavras pregadas com zelo, são palavras que respeitam o senhor, muita gente fala da boca pra fora pra receber os aplausos, jamais faria algo, jamais mentiria, agiria com falsidade e egoísmo, principalmente envolvendo a vida do meu filho", disparou em resposta ao ex-marido.

Sem contar o que aconteceu, Karina Bacchi comentou. "Coisas foram reveladas, coisas ruins, coisas que não só me magoaram, mas que tem a ver com a vida do meu filho, coisas que a justiça divina ainda arcará e que a justiça do homem já decidiu", falou por cima da separação.

"Não to aqui pra abrir tudo o que aconteceu, então tudo tem um porquê de ser, pra meio entendedor meia palavra basta, outras palavras deus já ouviu até quando eu não as proferi, não to me importando com julgamento alheio to aqui pra defender a vida do meu filho, tudo já foi perdoado, mas é burrice errarmos o mesmo erro, burrice conviver com pessoas que nos fizeram mal, que permanecem mentindo, é complicado perdoar alguém que não entendeu", falou ela.

Amaury Nunes manda recado o filho e Karina Bacchi comenta

O ex-esposo de Karina Bacchi, Amaury Nunes, compartilhou um vídeo nesta segunda-feira, 08, para mandar um recado no aniversário de cinco anos de Enrico Bacchi. Sem poder ver o filho, ele apareceu emocionado falando para o garoto uma declaração.

Nos comentários da publicação, em que ele afirmou amar o garoto, a loira resolveu deixar o seu recado também. "As palavras parecem bonitas, mas tudo tem um porquê, não é à toa, que a justiça diz o contrário", disparou a loira. Religiosa, ela terminou falando: "Que Deus tenha misericórdia e te dê graça para ser mais verdadeiro em sua próxima família".