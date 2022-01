Karina Bacchi encanta ao compartilhar registros especiais da viagem em família

Ao lado do marido e do filho, a apresentadora Karina Bacchi está curtindo um momento especial em belíssimo hotel

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 09h15

Karina Bacchi (45) está aproveitando o início do fim de semana em grande estilo ao lado da família!

Com o marido, o empresário Amaury Nunes (39) e o filho, Enrico Bacchi (4), a apresentadora está vivendo momentos especiais em um belíssimo hotel cercado de natureza em Mairiporã, São Paulo.

Em seu feed do Instagram, a artista encantou os internautas ao compartilhar cliques cheios de amor com a família, incluindo registros do pequeno Enrico se divertindo na piscina de borda infinita e em passeio de bicicleta com o pai.

"A Vida floresce quando a gente agradece de todo coração, cuida com zelo, e permanece semeando o que Deus nos oferece! @uniquegarden é um exemplo de lugar onde a Criação vive em comunhão com quem cuida de cada cantinho com tanto amor e dedicação. Como é lindo ver e sentir de perto a paz dessa harmonia! Conseguem perceber por foto como é maravilhoso esse lugar?", escreveu ela na legenda do post.

Os seguidores da musa, que adoram acompanhar os registros da família, esbanjaram elogios ao trio.

"Lindos demais!", elogiou uma seguidora. "Que lugar lindo! Um verdadeiro paraíso", disse outra. "Família linda e abençoada", comentou uma terceira.

Karina Bacchi celebra o aniversário do marido com comemoração especial: "Te admiro mais a cada dia"

Dia de festa! Karina Bacchi preparou uma surpresa especial para celebrar o aniversário do marido, o empresário e ex-jogador de futebol Amaury Nunes.

Na última quarta-feira, 26, o casal posa agarradinho para cliques feitos em casa, com uma mesa especial toda decorada.

Com balões, pratos e cartões super coloridos, o herdeiro de Karina e Amaury aparece sorridente nos registros do aniversário do pai.

Confira os cliques especiais da família