Karina Bacchi celebra seu batismo religioso: 'Aleluia'

Recém-separada, Karina Bacchi mostra vídeo do seu batismo na igreja e declara a sua fé: 'Minha decisão consciente de viver em comunhão com Deus'

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 16h49

A apresentadora e atriz Karina Bacchi revelou que foi batizada em sua religião neste domingo, 29. Nas redes sociais, ela mostrou o vídeo de sua celebração religiosa e fez um texto sobre sua fé e a decisão de se batizar.

"Aleluia. Hoje, mais do que expressão da minha fé em palavras e atos, eu reafirmo minha decisão consciente de viver em comunhão com Deus, em um relacionamento profundo, crescente e eterno. Hoje através do Batismo eu celebro minha filiação celestial e declaro todo meu amor, devoção e intenção perene de viver os planos de Deus em minha vida, cumprindo o seu chamado revestida de seu Santo Espírito, disposta a ser Guiada, moldada, capacitada, purificada, consagrada e ungida para fazer o bem diariamente. Hoje meu coração celebra com alegria e emoção o Batismo do meu pai terreno, pai amado, que também foi tocado por Jesus em sua totalidade e intensidade. Que benção estarmos juntos nessa paizão!", escreveu ela, que se separou de Amaury Nunes há poucas semanas.

E completou: "Hoje eu louvo mais uma vez a Deus por todos aqueles dispostos a prosseguirem crescendo em sabedoria que me ensinam mais e mais nessa jornada. Agradeço ao céu e tb a todos os que tem me fortalecido com ensinamentos e demonstrações reais de constância, zelo, amor e devoção. Obrigada Pastor Lamartine Posella por me iluminar em cada palavra, cada culto, cada mão estendida.

Obrigada a cada convidado e cada expectador que esteve presente no Positivamente Podcast motivando minha caminhada! Gratidão a todos os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo .

Obrigada Jesus pelo exemplo a ser seguido e pela salvação a ser constantemente lembrada, almejada e alcançada. Eis me aqui, conscientemente batizada e em profunda adoração! LOUVADO SEJA DEUS!".

Vídeo e fotos do batismo de Karina Bacchi:

Karina Bacchi desmente rumor após a separação

Há poucos dias, Karina Bacchi foi alvo de rumores de que estaria lendo a bíblia durante 10 horas por dia. Porém, ela desmentiu na web.

"Viver a vontade de Deus não está em quanto tempo lemos a Bíblia diariamente. Quem me dera ter tempo para ler a bússola da vida 10 horas por dia. Essa não é minha rotina, mesmo acordando antes do sol nascer para fazer meu devocional antes de acordar meu filho. Arrumá-lo, dar café, levá-lo e buscá-lo na escola. Almoçar em família, gravar meus vídeos, administrar a casa, trabalhar fora", disse ela no Instagram.

Então, ela completou: "Ser cristã não é sobre o 'tempo de Bíblia' que dedicamos e sim o quanto a compreendemos e colocamos em prática em nosso cotidiano. Não importa se você lê a Bíblia 10 minutos ou 10 horas por dia. Importa sim o quanto a vivencia. 24 horas seria o ideal".