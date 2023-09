Amamentação: Karin Roepke exalta prática saudável para bebês e mães. Veja relato!

Mulher de Edson Celulari contou que fica feliz de ter esses momentos ao lado de Chiara

Karin Roepke falou sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento da filha, fruto do casamento com o ator Edson Celulari, em seu perfil no Instagram. O Agosto Dourado é o mês que trata sobre o tema e simboliza luta pelo incentivo à prática.

Considerado o alimento mais completo para os bebês, o leite materno ajuda no crescimento e desenvolvimento da criança, no fortalecimento do vínculo com a mãe e na recuperação da mulher no pós-parto. Ele é o único que contém anticorpos e outras substâncias que protegem a criança de diversas doenças.

"Agosto Dourado, o mês dedicado a amamentação, tá terminando e eu compartilho com vocês nosso momento mágico. A Chiara tá com 1 ano e 6 meses e continua mamando, a cumplicidade que criamos me deixa muito feliz. Mas nem sempre foi fácil e maravilhoso como parece ser nessas fotos", disse.

Karin Roepke celebrou o mês do mês aleitamento materno (Foto: Divulgação @pamelamirandafoto)

Como enfrentar os desafios da amamentação

Segundo Karin, a amamentação é importante, porém, pode ser um desafio. "Ao contrário do que a gente vê idealizado por aí, a amamentação é prática, é estudo, é ajuda de muitas pessoas para fazerem dar certo. Por isso, é importante buscar ajuda e informação para fazer acontecer do melhor jeito para você e seu bebê", explicou.

Os benefícios do aleitamento materno são inúmeros, no entanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), apenas 39% dos bebês brasileiros são amamentados com exclusividade até os cinco meses de vida.

Nem sempre a amamentação será tranquila, algumas mulheres e crianças podem encontrar dificuldades. Dessa forma, uma rede de apoio feita de profissionais de saúde, familiares, empregadores e até mesmo colegas de trabalho, é fundamental.

"Tem vezes que não é possível amamentar e buscar alternativas seguras também é fundamental. Que seja sempre um espaço de acolhimento e troca de experiências", afirmou Roepke.