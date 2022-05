Kamilla Salgado surge coladinha com o marido e o filho em clique encantador: ''Lindos!''

Kamilla Salgado chamou atenção ao compartilhar um clique encantador ao lado do marido, Eliéser Ambrósio e do filho, Bento

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 14h57

Nesta terça-feira, 10, Kamilla Salgado (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um clique especial que fez ao lado de sua família durante um ensaio fotográfico.

A influenciadora publicou um registro especial, onde ela aparece coladinha com o marido, Eliéser Ambrósio (37) e com o filho, Bento (1), enquanto eles usavam looks combinando e ainda faziam a mesma pose, em um belo cenário cor de rosa e cheio de flores.

Na legenda, ela se derreteu dizendo: "Que Deus abençoe sempre sua família também".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Que família abençoada!", escreveu outro. "Ta muito com a cara da mãe!", falou outro.

Confira o clique fofo que Kamilla Salgado fez ao lado da família: