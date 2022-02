Kaká Diniz publica lindo registro em família e arranca elogios dos seguidores: ''Como são lindos''

Kaká Diniz e Simone Mendes posam com os filhos nas redes sociais e encantam a web

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 16h50

Kaká Diniz (36) dividiu um registro pra lá de encantador ao lado da sua família e arrancou uma enxurrada de elogios dos seus seguidores.

No perfil do Instagram, o empresário esbanjou beleza com a esposa, Simone Mendes (37), e os dois filhos, Henry (7) e Zaya (11 meses), e fez uma reflexão sobre valores.

"Qual o seu maior valor? Tem gente que valoriza o carro que anda; Tem quem valoriza a casa que tem; Tem quem valoriza os amigos do futebol; Tem gente que valoriza o trabalho. Mas afinal, o que te gera valor verdadeiro?", questionou.

E seguiu. "Quando paro pra pensar nas coisas que eu refletia no meu passado, eu só lembro de pedir uma coisa a Deus: uma família. Eu desejava o carro, a casa e tudo que pessoas normais desejam, mas o que eu pedia era a família. Tem coisas que você deseja, mas tem outras que você quer de verdade. Coisas que você apenas deseja, tem preço; coisas que você quer de verdade, tem valor".

Por fim, Kaká disse: "Não coloca suas expectativas nas coisas, elas passam. Antes de você querer ter, você primeiro precisa SER. Essa é minha base, meu alicerce e, por eles, eu faço todo o possível e impossível. Esse é meu verdadeiro valor, minha família!".

E claro que a cantora fez questão de comentar: "Meu tudo, amo tanto vocês!", declarou.

CONFIRA O CLIQUE DE KAKÁ DINIZ E FAMÍLIA