Kaê Guajajara reflete valorização da arte indígena: 'Identidade única'

Em entrevista à CARAS Brasil, Kaê Guajajara explicou como costuma montar seus looks e celebrou a valorização da arte indígena nos últimos anos

Kaê Guajajara (30) foi uma das celebridades que esteve presente na celebração de 30 anos da CARAS Brasil, nesta segunda-feira, 4. Em entrevista ao veículo, a cantora explicou seu look e ainda celebrou a valorização da arte indígena.

"Sempre costuro esses vestidos que as pessoas usam na cidade com os nossos acessórios indígenas. Isso que dá uma identidade única para a gente", começa Kaê Guajajara . "Podemos falar sobre uma valorização que está acontecendo, antes muitas pessoas desvalorizavam tudo o que era do Brasil."

A artista diz que trazer elementos da arte indígena no vestuário "mesmo quando estamos na cidade" é uma forma de deixar ela viva na cultura. "Temos uma valorização de artes indígenas que todo mundo agora quer usar", completa ela.

Quanto ao look para a ocasião, que pedia para que todos usassem roupas brancas, ela explica: "A primeira coisa que eu pensei foi: 'Preciso dos acessórios brancos'. Aqui eu tenho o cordão do meu povo Guajajara, feito de miçanga e cascatinha, e o cocar branco que é para vir dentro do dress code. Estou usando um vestido de algodão."

Além disso, Kaê também contou detalhes de sua maquiagem, feita com a tinta de dois frutos. "A minha maquiagem é toda de urucum, uso jenipapo na perna e no rosto só urucum, é um fruto que a gente usa e gostamos muito de maquiar assim."

A CARAS Brasil celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa repleta de famosos no Teatro B32, em São Paulo. Além de Kaê Guajajara, nomes como Ticiane Pinheiro, Zezé di Camargo, Nívea Maria, Adriane Galisteu, Bianca Rinaldi, Christiane Torloni, Thierry e outros estiveram presentes.

CONFIRA A ENTREVISTA DE KAÊ GUAJAJARA À CARAS BRASIL: