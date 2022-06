Justin Bieber desabafa: 'Minha doença está piorando'

Justin Bieber anuncia que vai adiar shows por orientação dos médicos

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 21h28

O cantor Justin Bieber (28) surpreendeu os fãs ao anunciar que vai adiar alguns shows da turnê Justice World Tour por causa de sua saúde. Ele fez um post nas redes sociais nesta terça-feira, 7, para contar que está com um problema de saúde, mas não entrou em detalhes.

“Não acredito que estou dizendo isso. Já fiz de tudo para melhorar, mas a minha doença está piorando. Meu coração fica partido ao saber que terei que adiar esses próximos shows (ordens médicas). Para todos os meus fãs, eu amo muito vocês, vou descansar e ficar bem”, disse ele.

Justin Bieber já falou sobre sua saúde há pouco tempo

Vale lembrar que, em 2020, Justin Bieber contou que foi diagnosticado com a Doença de Lyme, que é conhecida por ser transmitida por carrapatos. A doença pode causar fadiga, febre e dores no corpo.

Na época, o cantor desabafou sobre o que as pessoas falavam antes de saber sobre o diagnóstico dele. “Enquanto muitos ficavam dizendo que 'Justin Bieber está horrível' ou usando drogas, eles não perceberam que recentemente fui diagnosticado com a doença de Lyme. Não apenas isso, eu tive um caso crônico de mononucleose que afetou a minha pele, meu cérebro, minha energia e minha saúde no geral”, contou ele.