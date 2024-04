Justiça penhora imóveis de Ana Hickmann e Alexandre Correa por dívida

Justiça penhora imóveis de Ana Hickmann e Alexandre Correa devido à dívida milionária do empresário para advogado; saiba mais!

A apresentadora Ana Hickmann e seu ex-marido, Alexandre Correa, tiveram metade de seus imóveis penhorados pela Justiça de São Paulo. Segundo a revista Quem, a decisão seria uma forma de garantia de pagamento de uma dívida milionária do empresário para um advogado.

Alexandre está devendo cerca de R$ 1,5 milhão ao advogado Arnaldo Moradei Junior, que processou o empresário por sua falta de pagamento. Conforme o documento do processo, foi emitida uma Nota Promissória em 2 de outubro de 2023, mas que acabou vencendo no fim de novembro sem seu pagamento.

O advogado teria tentado renegociar o pagamento da dívida com Alexandre, incluindo com uma opção de parcelamento do total. Contudo, ele não obteve sucesso com sua proposta. Hoje a dívida já acumula R$ 1.559.766,56, incluindo juros.

O veículo afirma que a assessoria de Ana Hickmann declarou que a dívida seria de responsabilidade de Alexandre. Já a equipe do empresário diz que uma vez que a apresentadora afastou o ex-marido da direção da empresa, ela que deverá apresentar defesas para esse processo.

"De uma forma muito irresponsável, Ana Hickmann abandonou todas as cobranças contra a empresa e está deixando tudo explodir. Ela abandonou e não deixa Alexandre resolver, mas também não resolve nada. É uma atitude que mostra que deve ter um desequilíbrio muito grande por trás disso tudo", disse o ex-advogado de Alexandre, Enio Martins Murad.

Ana Hickmann rebate rumores sobre visitas do filho ao pai

No último dia 16, Ana Hickmann se pronunciou sobre os boatos de que teria proibido seu filho, Alexandre, de visitar o pai, Alexandre Correa, após a separação do ex-casal. Por meio de seu canal no YouTube, a estrela contou que nunca faria isso com o herdeiro.

"Óbvio que não, nunca proibi. Em momento algum. Muitas coisas foram inventadas, muito se criou, aliás, coisas muitos difíceis e complicadas. Mas eu consegui proteger meu filho longe da internet. Ele tem um telefone com acessos restritos a algumas coisas, mas eu nunca proibi. Jamais!", disse ela.

Então, a loira contou que as visitas acontecem com frequência. "Através dos advogados combinamos uma série de encontros. Ele começou a ver ele com uma certa frequência. Infelizmente não é com a frequência que meu filho gostaria, mas não vou poder entrar nos detalhes aqui porque envolve a ele. Mas sim ele sempre tem acesso ao pai dele, sempre vê o pai. Eu nunca, em tempo algum, proibi ele de ver o pai", afirmou.