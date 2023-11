Justiça espanhola nega pedido de liberdade provisória de Daniel Alves

Daniel Alves está preso desde janeiro de 2023 por suspeita de abuso sexual; além da prisão, ex-jogador ainda terá que indenizar a vítima

O jogador Daniel Alves não deixará a prisão tão cedo. O pedido de liberdade provisória feito pela defesa do atleta foi negado pela justiça de Barcelona, na Espanha. Nesta quinta-feira, 23, o Ministério Público espanhol pediu nove anos de prisão para o ex-jogador de futebol da Seleção.

Na acusação, o Ministério pede ainda que o atleta brasileiro seja condenado a 10 anos de liberdade condicional, uma vez cumprida a eventual pena de prisão, e que seja proibido de se aproximar a menos de mil metros da vítima ou de se comunicar com ela.

Daniel Alves, está preso no país europeu desde janeiro e é acusado estuprar uma jovem no banheiro de uma boate em Barcelona, ​na Espanha, ​em dezembro do ano passado, além de uma indenização de 150 mil euros - aproximadamente R$ 800 mil, segundo cotação atual - à vítima, segundo informou a EFE.

Caso condenado, o ex-jogador da seleção poderia ficar preso por até 12 anos, mas como pagou cerca de R$ 800 mil como atenuante para diminuição de uma possível condenação, sua reclusão máxima será de nove anos.

Os advogados de Daniel haviam pedido sua liberdade provisória no último dia 7 de novembro, mas a solicitação foi contestada pelo ministério público e a acusação. Desde o início do processo as partes temem que ele deixe o país e fuja da justiça.

Segundo informações obtidas pelo UOL, a justiça manteve a "situação de prisão provisória e sem fiança". Eles acrescentam que não existem mudanças no caso que justifique a alteração do que está vigente.

Ex-mulher de Daniel Alves relembra motivo do fim do relacionamento

Ex-mulher do jogador de futebol Daniel Alves, Dinorah Santana surpreendeu ao relembrar o motivo do fim do casamento deles. Os dois ficaram juntos por 10 anos e tiveram dois filhos. Hoje em dia, eles estão separados há 12 anos e ele está preso na Espanha sob acusação de estupro contra uma mulher em uma boate. Agora, ela concedeu uma nova entrevista sobre o ex-marido.