Justiça condena réu no caso de Carlinhos Maia a 8 anos de prisão

Homem acusado de invadir e roubar o apartamento de Carlinhos Maia é condenado na Justiça de Alagoas

Nesta semana, a Justiça de Alagoas determinou a prisão de um dos homens acusados de invadir e roubar o apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia. De acordo com o colunista Leo Dias, Eliábio Nepomuceno, um dos acusados, foi condenado a 8 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e também o pagamento de uma multa.

O homem confessou o crime e já está detido desde o ano de 2022. Vale lembrar que a invasão aconteceu em maio de 2022 e foram furtados um relógio e um colar de diamantes, avaliados em R$ 2,5 milhões.

As joias de Carlinhos Maia foram recuperadas no segundo semestre do ano passado. Na época, ele comemorou a novidade e agradeceu pela investigação policial. “Deus é bom o tempo todo! E a justiça divina não falhar. O que é nosso por direito volta. Obrigado a polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado! Obrigado a todos”, disse ele.

E completou: “Obrigado a todos pelo carinho! Pela vibração positiva. São muitas perguntas: às 17 horas a polícia dará uma coletiva de imprensa e responderá todas as dúvidas. Então, eu prefiro que eles se pronunciem, como foi até agora. E para quem ainda continua achando que um crime é marketing, vai tomar no c*”.

Carlinhos Maia mostra sua nova mansão

Há pouco tempo, o comediante e influencer Carlinhos Maia (31) usou as redes sociais para mostrar detalhes da sua nova aquisição: uma mansão de 10 milhões de reais!

Em seus stories, o influencer mostrou todos os detalhes da propriedade, que fica em Alphaville, São Paulo, no mesmo condomínio onde alguns famosos residem, como a cantora Simone Mendes, que é amiga do humorista e que fez a indicação. Veja as fotos aqui.

Carlinhos Maia mostra mansão de 10 milhões - Instagram

Carlinhos Maia mostra mansão de 10 milhões - Instagram