Juntos há 7 anos, Lexa relembra primeiro flerte com MC Guimê no 'Encontro'

Cantora Lexa recorda início de sua história com o marido, MC Guimê, no 'Encontro', e conta sobre sua primeira vez no programa

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 13h03

A cantora Lexa (27) participou do Encontro na manhã desta terça-feira, 07, e recordou um momento marcante em sua vida!

Em papo com Fátima Bernardes (59), Lexa contou que foi no programa que conheceu o marido, MC Guimê (29), com quem está há 7 anos, e revelou pedido inusitado do funkeiro.

"Meu primeiro flerte com Guimê foi aqui também. Tenho asma e emprestei minha bombinha para ele. Depois ele ligou para minha mãe e pediu para a gente sair".

A mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, confirmou a história no programa. "Ele me ligou e falou: 'Oi tudo bem, aqui é o MC Guimê. Eu queria saber se hoje eu posso levar sua filha comigo'. Levar para onde, menino? Você é aquele todo tatuado?", disse, aos risos.

Lexa relembra primeira vez no 'Encontro'

A artista também afirmou que no início do programa, há 10 anos, ela trabalhava em uma padaria e sonhava em ser cantora, e falou da sua primeira vez na atração da TV Globo.

"Achei que ia morrer, minha mão estava gelada, achei que ia fazer xixi nas calças, foi meu primeiro programa de TV para o Brasil inteiro. Hoje estou mais preparada. Quando vim aqui tinha 21 anos, minha carreira cresceu absurdamente, minha vida mudou, amadureci. "

Em seu perfil no Instagram, Lexa mostrou o look escolhido para a participação no Encontro.

Confira o look usado por Lexa no 'Encontro':