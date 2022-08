Junno Andrade fala sobre sua relação com Xuxa Meneghel: “Amor à segunda vista”

O ator da novela Poliana Moça, Junno Andrade comentou em um podcast sobre seu duradouro relacionamento com Xuxa Meneghel

Nesta terça-feira, 23, o ator da novela Poliana Moça, Junno Andrade (58) participou do podcast PoliCast e comentou sobre seu duradouro relacionamento com a “Rainha dos Baixinhos”, Xuxa Meneghel (59).

Na entrevista, o ator relembrou que nos anos 80, mesmo frequentando constantemente o programa da apresentadora, um romance entre eles não engrenou. Isso porque Junno estava noivo e Xuxa namorando. Quando Junno terminou seu noivado, Xuxa estava namorando o piloto Ayrton Senna.

“Quando terminei meu noivado, eu fui falar no programa dela e falei: ‘hoje quero conversar com ela’. Me falaram que ela começou a namorar, e me disseram que ela estava namorando o Ayrton Senna. Eu dentro do Projac, perguntei para a divulgadora da produtora e pensei: ‘não é possível, não vi nada’. Então eu entrei no ar e perguntei para a Xu: ‘é verdade que você está namorando?’. Ela disse que sim. E eu até brinquei: ‘Ele sempre chega na frente, pole position’”, relembrou o ator.

Anos depois, Xuxa e Junno se reencontraram e o relacionamento dos dois se iniciou. “Em 2012, eu estava em Salve Jorge, fazendo o personagem Santiago, que tinha aquela coisa de rapto de criança e ele era uma das pessoas dessa quadrilha. Aí me chamaram para fazer o programa da Xu para falar do personagem e fazer o Memória X, e como eu tinha ido muito no programa dela, eu fui lá por esse motivo, e lá a gente se reencontrou e foi amor à segunda vista. E estamos juntos a 10 anos já. Nossa relação é muito gostosa”, comentou Junno.

Um dos espectadores do podcast perguntou ao astro da novela Poliana Moça se Xuxa ficava com ciúmes do trabalho de Junno na trama do SBT. “A Xuxa é a pessoa mais tranquila, ela não tem ciúmes nem de mim, imagina ter do Renato, é a pessoa mais relax, mais segura da face da Terra. Eu nunca vi a Xuxa pegar meu celular, eu posso ficar aqui horas [...]. A Xu é muito tranquila, muito pelo contrário, se ela perceber enquanto ator, que estou deixando de desejar por conta de alguma trave, capaz dela me falar: ‘opa, faz direito isso daí, faz de verdade’, porque ela já teve essa experiência - perguntem para ela, tá?! Mas eu vou contar -, que no filme dela, teve ator que não chegava junto para beijar, que respeitou muito e ela falou: ‘meu, aqui não sou eu e nem você, cara, a gente tá atuando”, revelou o intérprete de Renato.

No podcast, o ator ainda deu conselhos amorosos para seus fãs mais jovens: “Tentar controlar a ansiedade. A gente quando tá apaixonado sofre muito, dói demais, e quando parece que não é correspondido é pior ainda. A dica é: ‘nunca pense que não está correspondido, porque do outro lado tem alguém que está pensando igualzinho você, e por conta disso, dos dois acharem que não está sendo correspondido, vocês ficam sem graça, com medo de tomar um ‘não’, uma invertida, e às vezes, a pessoa tá querendo mais que você”.

Nesta última segunda-feira, 22, Xuxa compartilhou em suas redes sociais um vídeo pra lá de nostálgico. Suas ex-paquitas apareceram dançando no banheiro de um shopping após um encontro.

No clipe, as dançarinas apareceram no banheiro reproduzindo coreografia que faziam quando eram assistentes de palco da artista. "UMA VEZ PAQUITA SEMPREEE PAQUITA!", escreveu Xuxa ao repostar o vídeo.

