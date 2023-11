Junior revela conversa difícil com Sandy ao saber do fim de seu casamento: "Eu disse"

Junior revela o que falou para Sandy assim que foi informado; veja o relato do artista

O músico Junior Lima surpreendeu ao falar pela primeira vez sobre o fim do casamento da irmã, a cantora Sandy. Ele confessou que foi pego de surpresa pela decisão do casal que encerrou o casamento em setembro.

"Eu e o Lucas criamos uma amizade muito grande, com a família toda dele, na verdade. Não imaginava [a separação], fui pego de surpresa, mas, olhando para trás, poderiam até ter esperado", contou ele para a revista GQ.

Na conversa, ele ainda disse que teve a oportunidade de conversar com a irmã, Sandy, sobre o término. " Eu disse a eles 'da maneira como vocês estão me contando, a relação está cheia de maturidade. Vocês estão fazendo um movimento para se ampliar na vida e serem mais felizes".

Sandy e Lucas Limaanunciaram o fim do casamento no dia 29 de setembro em um comunicado publicado nas redes sociais. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

Ao todo, os dois ficaram juntos por mais de 24 anos e casados por longos 15 anos. Durante o relacionamento veio ao mundo Theo, primeiro filho dos artistas.

Sandy deu sua opinião

O desabafo da cantora Wanessa Camargo e sua irmã, Camilla Camargo, surpreendeu os fãs na noite desta quarta-feira, 8. Isso porque as duas decidiram colocar um ponto final na confusão familiar e apoiar o pai, Zezé di Camargo.