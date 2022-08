Junior Lima causa alvoroço ao desembarcar no Rio de Janeiro

Junior Lima fica rodeado pelos fãs ao chegar no Rio de Janeiro para participar do show do Criança Esperança

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 16h58

O cantor e músico Junior Lima já está no Rio de Janeiro para participar do show do Criança Esperança, da Globo, na noite desta segunda-feira, 15. Ele desembarcou na cidade no período da tarde e causou alvoroço no aeroporto.

Ao aparecer no saguão, Junior foi rodeado pelos fãs e esbanjou simpatia ao tirar fotos com os presentes.

Veja as fotos do momento:

Junior surge com os filhos em novas fotos

No Dia dos Pais, a esposa de Junior Lima, Mônica Benini, surpreendeu ao mostrar fotos do marido com os dois filhos, Otto e Lara. Ela relembrou de momentos de diversão dele com as crianças na casa da família.

“A carinha de amor e admiração com que nossos filhos te olham já diz tudo, né amor? Te amamos”, disse ela na legenda.