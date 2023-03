Junior Lima brinca e diz que nova dupla de Sandy é Chris Martin

Cantor Junior parabenizou irmã Sandy por participação no show do Coldplay

O cantor Junior parabenizou a irmã Sandy pela participação como convidada do show do Coldplay. Ela se apresentou no estádio do Morumbi na última terça-feira, 14.

"Caralhx. Surreal. Eis que num plot twist da vida, recebo uma ligação da minha irmã dizendo que ela vai participar de um show do @coldplay. Oi?", começou, empolgado.

O cantor se declarou para a irmã, que cantou 'Magic' com o Coldplay e 'Quando você passa' com Chris Martin no piano. "@sandyoficial que orgulho de vc, merece muito esse momento! A emoção visceral que sei que sentiu aí, chegou aqui também no meu coração", elogiou.

"#ChrisMartin, meu amigo, eu sabia que minha carreira tinha chegado longe, mas nunca imaginei que chegaria ao ponto de você me substituir no palco com a Sandy", brincou o instrumentista."Brincadeiras à parte, que honra! Sou muito fã!", finalizou.

A cantora também compartilhou que viveu um sonho em suas redes. "Assisti algumas vezes a estas imagens pra tentar processar a noite mágica e inesquecível que eu vivi ontem. Por enquanto, só consigo agradecer a todos vocês que me encheram de amor, em especial, aos meus ídolos @coldplay e toda sua equipe, por tamanha generosidade, simpatia, profissionalismo e carinho… Vou guardar num lugar muito especial do meu coração esse sonho que eu jamais tinha ousado sonhar. Aquela noite em que a gente entende (ainda mais!) como é o coração de fã! Call it magic… Call it true…", escreveu.

Veja publicação:

