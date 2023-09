Julio Rocha revela que cria filhos longe de tabus de gênero: "Não impomos nada"

Em entrevista à CARAS Brasil, Julio Rocha revelou que tem se preparado bastante para dar uma educação empoderada para a sua filha, Sarah

Alinhado com temas discutidos sobre a paternidade e a educação infantil na atualidade, o ator Julio Rocha (43) garante que não pretende distinguir a criação entre os filhos José (4), Eduardo (2) e Sarah. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator disse que os tabus de gênero estão longe de sua família.

“Nós não impomos nada. Eles brincam com o que eles querem, assistem o que desejam, vestem o que acham bacana e divertido. Não colocamos nenhum tipo de estereótipo de gênero em relação à essas coisas”, disse ele, que no último mês oficializou seu casamento com Karoline Kleine.

Apesar de ter mais experiência com os meninos, o ator conta que já tem se preparado para que Sarah, que está com apenas quatro meses, cresça em um ambiente o qual a permita ser uma mulher forte e empoderada. "Ela será encorajada a tomar decisões", declarou.

"A gente quer introduzir isso desde as tarefas mais simples do dia, como escolher o que deseja comer no café da manhã. Acho que isso promove a responsabilidade através de missões mais simples, de acordo com a idade dela, para que essa autonomia se replique em situações mais sérias, fazendo com que ela tenha a capacidade de se tranquilizar e se cuidar sozinha", completou.

O artista continuou afirmando que ver os filhos criando autonomia diante da rotina é algo que ele preza bastante, por entender que no futuro eles possam conseguir enfrentar as adversidades da vida sem traumas.

"Trato com muita importância o desenvolvimento de suas habilidades de solucionar problemas seja em casa, com os irmãos, ou na rua, com amiguinhos e, principalmente, com ela mesma. Nossa família está ali para oferecer apoio e não controle. Cultivar a resiliência dela irá ajudá-la a entender que é normal enfrentar desafios para que possamos, sempre, superar todos eles", disse ele, que tem mais de três milhões de seguidores no Instagram.

"Dentro de casa, pretendo transmitir à Sarah os mesmos valores que transmito para o José e para o Dudu, que são respeito, honestidade, responsabilidade, empatia e resiliência", finalizou.