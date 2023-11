Julio Andrade faz rara aparição ao lado da esposa. Saiba quem é

Protagonista das séries Sob Pressão e Betinho - No Fio da Navalha, o ator Julio Andrade foi flagrado ao lado da esposa no aeroporto

O ator Julio Andrade fez uma rara aparição com sua esposa, Elen Clarice, na manhã desta quarta-feira, 29. Os dois são discretos com a vida pessoal, mas foram flagrados lado a lado em um aeroporto no Rio de Janeiro.

Eles foram vistos caminhando com suas malas antes de uma viagem de avião. Na noite de terça-feira, 28, os dois marcaram presença em um evento de lançamento da série Betinho - No Fio da Navalha, do Globoplay, em um cinema no Rio de Janeiro.

Inclusive, o ator ficou emocionado no evento por causa de uma questão familiar. Na madrugada anterior, o sogro dele, pai de sua esposa, faleceu. Mesmo com a tristeza familiar, os dois foram ao evento e ele dedicou o trabalho ao sogro.

“Quero dedicar ao meu sogro. É um momento duro, mas ele queria fazer esse voo com Betinho hoje nesse dia tão especial para nós dois e para tanta gente. E eu fiz questão de vir para cá. Eu falei que tinha que estar com vocês”, disse ele no evento.

Elen Clarice também é atriz. Recentemente, ela atuou no filme Meu Nome é Gal. Ela e Julio são pais de um menino, Joaquim, de 8 anos.

Fotos: Paulo Tauil / AgNews

Maria Paula faz rara aparição com o marido e os filhos

A atriz Maria Paula surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao fazer uma rara aparição ao lado do marido e dos dois filhos em fotos inéditas. A estrela reuniu a família e os amigos na última sexta-feira, 24, para comemorar o seu aniversário de 53 anos de vida.

Assim, ela exibiu fotos com a família nos stories do Instagram. A artista é casada com o mestre de kung fu Leo Imamura, de 60 anos. Além disso, ela é mãe de Maria Luisa, de 19 anos, e Felipe, de 16 anos, que são frutos do antigo casamento com João Suplicy.

Maria Paula e Leo foram vistos juntos pela primeira vez no carnaval de 2020 enquanto curtiam a folia de 2020. Desde então, eles estão juntos e fazem raras aparições em público lado a lado.

Leo Imamura é professor de kung fu e é reconhecido como Grão Mestre pela International Moy Yat Ving Tsun Federation. Por sua vez, Maria Paula está longe da TV desde que esteve em A Liga, da Band, que foi exibido entre 2015 e 2016.