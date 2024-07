Juliette Freire se diverte e faz poses em meio à obra de casa

Juliette Freire fez diversas poses e se divertiu em meio à obra de sua nova casa. A cantora mostrou os registros em suas redes sociais

Para a maioria das pessoas, o período de reformas pode ser bastante estressante, mas não para Juliette Freire. A cantora compartilhou em suas redes sociais alguns registros da obra de sua nova casa.

A cantora construiu um trono feito de tijolos e também divertiu os profissionais que estavam no local ao usar uma pá como microfone para cantar. No Instagram, Juliette postou uma sequência de imagens e fez questão de legendar cada uma.

"Quem é você na obra?

1. Games of obras: a rainha que lidera todo mundo

2. ⁠Bruna Massas: a que toda hora inventa uma moda nova

3. A que esquece de comprar o material e tem que enrolar os pedreiros

4. ⁠A ansiosa: que já está pronta para morar na casa antes da obra terminar

5. ⁠A que finge que ajuda, mas só atrapalha

6. ⁠A que tem iPhone, mas não reboca as paredes

7. ⁠A que leva a família para ajudar

8. ⁠A que já está perto de matar um", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. "Imagina ela convencendo os pedreiros a fazer os vídeos", brincou uma internauta. "Os meninos só queriam terminar a obra deles", escreveu outra, adicionando emojis de risos.

Luxo

Em sua conta no Instagram, Juliette Freire surpreendeu os fãs ao surgir pilotando uma moto luxuosa pelas ruas do Rio de Janeiro. No vídeo publicado por ela, a famosa surgiu com um conjunto de top e calça na cor preta, e uma jaqueta cinza. Na legenda, Juliette colocou apenas um emoji de coração.

De acordo com o jornal O Globo, a moto usada por Juliette é da marca Kawasaki e custa cerca de R$ 70 mil. Para completar a produção, a estrela apostou nos óculos inteligentes da marca Meta, avaliados em cerca de R$ 4 mil.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 200 mil curtidas e milhares de comentários. Juliette ganhou até mesmo um apelido dos fãs. "Deixa ela que ela é uma Power Rangers", brincou um internauta. "Amo a skin motoqueira dela", escreveu outra. "Tem que respeitar uma motoqueira viu", comentou mais um.