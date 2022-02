Juliette Freire anda de bicicleta com a mãe em parque e se diverte: ''Cadê tu? Vai lá''

A cantora e vencedora do BBB21 Juliette Freire encantou os fãs ao compartilhar detalhes do passeio de bicicleta com a mãe, Fátima Freire

Redação Publicado em 10/02/2022, às 13h33

Juliette Freire anda de bicicleta com a mãe, Fátima Freire, em parque e diverte fãs com vídeos - Foto/Instagram