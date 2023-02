Juliette exibe bumbum turbinado em dia de treino em sua mansão

A ex-BBB Juliette surpreendeu os fãs ao surgir em dia intenso de treinos em sua mansão; Veja

A cantora e ex-BBBJuliette (31) deixou os fãs impressionados no início da tarde desta sexta-feira, 03. Isso porque a morena decidiu compartilhar nas redes sociais sua rotina de exercícios e, de quebra, exibiu toda a sua boa forma.

Através dos stories de seu Instagram, a influenciadora filmou seu dia de treino no conforto de sua mansão, que fica no Rio de Janeiro. Nas imagens, a musa aparece praticando os exercícios físicos vestindo um shorts curtinho e um cropped azul que deixou o decote farto em evidência.

VEJA O STORY DE JULIETTE:

Foto: Reprodução / Instagram

NOVO PROGRAMA!

Na sequência, Juliette ainda comentou a repercussão que teve sua estreia no Saia Justa Verão: "Ontem foi muito engraçado e fofinho mainha lá no primeiro dia de trabalho. Eu filmei tudo para vocês, depois eu posto e eu estou muito feliz com outra coisa: os vídeos em que estou cantando viralizaram e eu fiquei lendo os comentários. Estou muito feliz", começou.

"Muito obrigada, eu gosto de coisa assim. Quando a gente faz besteira, pode falar, mas quando a gente faz coisa legal tem que fazer pelo menos um elogio. 'Ó, melhorou'. 'Parabéns, caramba, está legal'. Fiquei lendo os comentários e pensando assim: 'cara, as pessoas que gostam de mim, gostam muito de mim, meus fãs ou quem nem é fã, mas que gostam assim, gostam muito muito. Obrigada, sério. Isso me emociona muito, não é demagogia. Fica doando um tempo pra dar uma força, mandar uma mensagem gratuitamente", completou.

Por fim, Juliette afirmou que o carinho dos fãs é essencial para ela: "Sinceramente, eu não fazia isso. Eu achava uma coisa legal, eu olhava, mas eu não ia lá fazer, dizer o quanto isso é importante para estimular a pessoa, para impulsionar, dar um retorno pelo esforço e tal. Agora eu vou tentar fazer mais quando eu vir uma coisa legal, eu vou comentar nem que seja um coração, né? Porque tem um significado, é como se fosse uma retribuição", finalizou.