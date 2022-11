Juliette estaria vivendo um ‘remember’ com empresário, ex de Anitta

Juliette foi vista em clima de romance com ex-nmorado de Anitta, o empresário Daniel Trovejani

CARAS digital Publicado em 16/11/2022, às 13h56

O clima esquentou durante o último feriado, dia 15, e parece que a cantora Juliette (32) aproveitou para viver um remember de respeito! A ex-BBB foi vista em clima de romance com o empresário Daniel Trovejani, que além de ser ex-namorado da sua amiga Anitta (29), também é um ex-affair da nordestina.

Segundo informações do Jornal Extra, os dois foram fotografados juntos na área vip do show da banda Sorriso Maroto, que aconteceu no Maracanã, Rio de Janeiro. Juliette e Daniel engataram um romance às escondidas no fim de 2021, mas o relacionamento não vingou e eles terminaram em maio deste ano.

Apesar das especulações em torno do possível casal, Juliette usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. Em seu Twitter, ela escreveu que permanece solteira, e que os fãs serão os primeiros a saber, caso haja alguma mudança em sua vida amorosa.

Segundamente eu estou SOLTEIRA podem me paquerar kkkk ❤ — Juliette (@juliette) November 16, 2022

Quando isso mudar eu conto. Fiquem tranquilosss e deixem de ciúmes kkkk ❤ — Juliette (@juliette) November 16, 2022

Juliette diz que já ficou com alguns exs da Anitta

Aparentemente, Daniel não é o único ex-namorado que Anitta compartilhou com a amiga Juliette. Questionada por um seguidor nas redes sociais, a advogada paraibana revelou quantos boys da amiga ela já beijou.

"Qual ex da Anitta a Ju pegou?", perguntou um internauta no Twitter. "Uns 3", respondeu a ex-BBB, aos risos. A pergunta foi respondida durante o programa do Luciano Huck, e a cantora Pocah e a atriz Giovanna Lancelotti também estavam presentes, ambas são amigas de Anitta e namoram com ex-affairs da cantora.