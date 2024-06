Atualidades / Romance

Juliette é flagrada em clima de romance com o namorado bonitão

A ex-BBB e cantora Juliette Freire aproveitou a noite de quinta-feira, 6, junto com o namorado em um shopping no Rio de Janeiro. Veja as fotos

Juliette Freire e Kaique Cerveny curtem passeio no RJ - Foto: Edson Douglas / AgNews