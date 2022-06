Juliette deixa mãe desesperada ao pegar criança no colo em aeroporto e brinca: ''Meu nome é Nazaré''

Campeã do BBB 21, Juliette surgiu com criança nos braços em aeroporto e mãe do menino acreditou que a artista levaria seu filho

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 10h34

A cantora Juliette(32) protagonizou uma situação inusitada na quarta-feira, 29, e chamou atenção dos fãs nas redes sociais.

A campeã do BBB 21 apareceu com uma criança no colo no Aeroporto da cidade de Salvador, na Bahia, ao ser abordada por fãs após se apresentar em São Luís durante o São João da Thay, e a reação da mãe do menino divertiu a web.

Nicolas, filho de uma fã que estava no local, se agarrou nas pernas da paraibana e não quis soltá-la. Apressada em direção ao portão de embarque, Juliette pegou o pequeno no colo e saiu andando com ele em seus braços.

Perseguindo a artista e os seguranças, a mãe do menino começou a gritar: "Não leva o meu filho não, minha gente. É meu filho, devolve meu filho!". A advogada, então, entregou a criança de volta para a mãe.

Em outro registro que circula na web, é possível ver Nicolas fazendo 'não' com a mão e Juliette rindo com o pedido da mãe, que acreditou que a ex-BBB levaria a criança com ela. Fãs que estavam no aeroporto brincaram que Nicolas era o "filho perdido", da famosa.

O momento viralizou nas redes sociais e após a repercussão, Juliette brincou com a situação em seu Twitter: “Meu nome é Nazaré (risos), não deixem criança comigo não, que eu levo para mim!”.

Juliette anuncia novo single intitulado 'Xodó'

Fazendo sucesso como cantora, Juliette anunciou o lançamento de seu terceiro single solo. Xodó será lançada nesta quinta-feira, 30. Juntamente a um trecho da música, a artista também compartilhou a capa do single em que aparece de roupa brilhante e batom vermelho mordendo uma maçã do amor.

Confira o vídeo de Juliette com criança no colo em aeroporto: