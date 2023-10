Juliette apoia atitude de Ana Paula Renault: 'Eu admiro'

Ana Paula Renault revela que namorou com homem casado sem saber e Juliette faz post sobre traição

A cantora e ex-BBB Juliette Freire fez um post nas redes sociais logo após a ex-BBB e apresentadora Ana Paula Renault revelar um episódio de sua vida pessoal. Ela contou que namorou com um homem casado sem saber que ele tinha outra família e surpreendeu os internautas. Com isso, a artista reagiu e apoiou as mulheres que revelam traições publicamente.

Em um post no Twitter, Juliette disse: “Olha… Eu admiro muito a mulher que tem coragem de expor uma traição. Se todas fizessem isso (talvez) eles pensariam duas vezes antes de mentir, enganar e depois nos chamar de louca”.

Ana Paula Renault fez o seu relato por meio de vídeos e prints no Instagram. "Eu descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo. Eu pude ver o quanto que isso machuca, o quanto que isso destrói uma mulher casada, quando ela descobre que o marido tem uma amante. No meu caso, foi o contrário. Eu também fui enganada", disse ela.

E completou: "Desde quando nos conhecemos, vivemos momentos intensos. Ele conheceu todos os meus amigos em São Paulo. Foi na casa de um amigo meu, comigo, como meu namorado", detalhou. "A sorte dele é que sou avessa às redes sociais, gosto de utilizá-las para algo maior, e esse é o caso. Ele se sentia, talvez, confortável".

De Porto Alegre, o homem então enviava fotos sem a esposa enquanto estava por lá. "Ele vive uma farsa com a família dele, em Porto Alegre. Ele estava lá agora para o aniversário de seis anos do filho dele. Eu até comprei um presente", contou.

Como Juliette gastou o prêmio do BBB?

Há pouco tempo, Juliette revelou como gastou o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 21, da Globo. Ela contou que quis investir para dar melhores condições de vidas para seus familiares, mas sem ostentação. "Comprei uma casa pra cada irmão e um carrinho. Tudo popular, nada de luxo porque tem que trabalhar a cabeça", disse ela.

E completou: "E plano de saúde pra todo mundo, porque esse era o maior luxo que eu poderia dar pra eles porque perdi uma irmã e prometi que nunca mais sentiria aquela dor. Então foi isso: casa, carro, trabalho, plano de saúde e escola para os meus sobrinhos. Gastei muito mais do que o prêmio, mas foi isso".