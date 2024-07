Juliano Floss se diverte ao ser confundido com cantor famoso: ‘Acham que sou’

São parecidos? Juliano Floss se diverte ao revelar ter sido confundido com um cantor internacional durante viagem a Roma

Na última quinta-feira, 11, Juliano Floss usou as redes sociais para compartilhar uma situação inusitada durante sua viagem a Roma, na Itália. O dançarino, influenciador digital e mais novo namorado de Marina Sena se divertiu ao ser confundido com um famoso por fãs que o tietaram em um ponto turístico, acreditando ser Justin Bieber.

Em seu perfil no Instagram, Juliano compartilhou um clique onde aparece cercado de mulheres. Na legenda, o artista revelou que foi confundido com o cantor internacional. Mesmo não sendo Justin Bieber, ele tratou as admiradoras com muito carinho e se divertiu ao tirar fotos com elas: “Elas acham que eu sou o Justin Bieber”, ele escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Condomínio da MFifi 🏢 (@condominiodafifi)

Na sequência, Juliano também compartilhou que foi reconhecido por brasileiros que o acompanharam durante sua participação no quadro 'Dança dos Famosos' do 'Domingão com Huck'. Apesar de ter sido eliminado da competição antes da final, o dançarino expressou gratidão e mencionou que a oportunidade mudou completamente sua vida.

Inclusive, depois de ser eliminado do programa, Juliano revelou que deixou de ser reconhecido apenas por jovens e agora tem um público mais diversificado acompanhando seu trabalho fora das redes sociais "É muito doido que hoje o senhorzinho taxista me reconhece no aeroporto porque me viu na TV, antigamente isso era impossível”, disse.

“Hoje vem a filha, a mãe e a vó tirar foto comigo, e não só a filha. Feliz que vocês puderam conhecer o meu amor pela dança. Espero que eu possa inspirar muita gente a dançar por aí", Juliano, que ficou famoso fazendo vídeos de ‘dancinhas’, celebrou a nova etapa em sua vida profissional depois de ganhar destaque na televisão durante o 'Dança'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JULIANO FLOSS LUCATEL (@julianofloss)

Juliano Floss elogia a namorada:

Atualmente, Marina Sena está curtindo uma viagem em Ibiza, na Espanha, e tem compartilhado diversos registros em suas redes sociais. Em sua conta no Instagram, a cantora publicou diversas fotos em que aparece com um biquíni azul. Nas imagens, Marina exibiu as suas curvas perfeitas diante das paisagens paradisíacas do local.

Nos comentários, Marina recebeu inúmeros elogios, inclusive de Juliano Floss, com quem assumiu o namoro recentemente. "Não tem como comentar nas suas fotos amor, não tem o que escrever que faça sentido, você é muito gostosa", escreveu ele. "Tenho certeza que em uma vida passada você foi uma sereia", escreveu outro internauta; confira os cliques!