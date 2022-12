Juliano Cazarré revela que está há meses sem sexo: ''Nos revezando no hospital''

Ator Juliano Cazarré diz que está há seis meses sem transar com a esposa devido à internação da caçula e conta que não usa métodos contraceptivos

O ator Juliano Cazarré (42) bateu um papo com os seguidores na quinta-feira, 22, e comentou como está a vida sexual com a esposa.

Com a filha caçula Maria Guilhermina de Guadalupe internada desde o nascimento com cardiopatia rara, o artista falou que está há alguns meses sem transar com a mulher, Letícia Cazarré, por conta dos cuidados com a herdeira mais nova no hospital, e contou que os dois não usam métodos contraceptivos.

De acordo com o famoso, o casal não tem chance se engravidar nos próximos meses. Católico, Cazarré explicou que por conta da religião usa apenas a "tabelinha". "O único método que a Igreja permite é o Billings. Algo como uma tabelinha, e nos dias férteis o casal vive a castidade. Mas precisa de algum motivo especial para espaçar as gestações. No momento, eu e a Letícia estamos seis meses longe e agora estamos nos revezando no hospital. Um em casa e um aqui. Logo, não deve vir mais um por agora", afirmou.

Juliano Cazarré fala sobre vida sexual com a esposa

Filha de Juliano Cazarré completa 6 meses e passa por nova cirurgia

A filha mais nova de Leticia Cazarré e Juliano Cazarré completou mais um mês de vida na quarta-feira, 21. Na web, o ator compartilhou um registro da visita que fez para a pequena Maria Guilhermina.

A bebê, que nasceu com um problema raro no coração, agora está em hospital no Rio de Janeiro após transferência de São Paulo. Em seu feed no Instagram, o artista aproveitou para celebrar a chegada do sexto mês da herdeira e revelou que ela passou por um novo procedimento. "Ontem a Maria Guilhermina completou seis meses de vida. Rezem um Pai Nosso ou uma Ave Maria em agradecimento peala vida dela e também pedindo que o procedimento que ela vai fazer agora de manhã seja um sucesso. Nossa eterna gratidão a todos vocês. A vida quer viver", escreveu Juliano.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!