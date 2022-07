Juliana Paes se pronuncia após polêmica com cozinheira que trabalhou em sua casa

Equipe de Juliana Paes rebate as acusações do filho de uma cozinheira que trabalhou na casa da atriz

Redação Publicado em 31/07/2022, às 13h54

A atriz Juliana Paes (43) foi envolvida em uma polêmica nas redes sociais neste final de semana e sua equipe se pronunciou sobre o assunto. A artista foi acusada de demitir uma cozinheira que trabalhou vários anos em sua casa após ela ser diagnosticada com um caso grave de depressão.

O assunto foi divulgado pelo filho da cozinheira nas redes sociais e viralizou na internet. Pouco depois, a assessoria de imprensa da atriz divulgou um posicionamento dela sobre o tema.

A equipe de Juliana Paes contou que a acusação não procede. Informaram ainda que a cozinheira não foi demitida por causa de sua saúde, mas por outros motivos e que ela recebeu todos os seus direitos.

Leia o comunicado da assessoria de imprensa da atriz Juliana Paes:

"A assessoria de imprensa da atriz Juliana Paes comunica que a acusação feita pela sra. Adriana das Graças não procede. No último mês de julho, aconteceu, de fato, o desligamento da colaboradora. Juliana e família sempre foram cuidadosos e respeitosos com as questões de cunho pessoal que Adriana passou no período e este jamais seria o motivo para o fim do contrato. Juliana manteve Adriana trabalhando durante anos em tratamento da doença e indo além de suas obrigações como empregadora com ajuda médica e também financeira. A dispensa se deu por outros motivos e foi feita dentro da lei, garantindo todos os direitos à ex-colaboradora. No mais, Juliana não irá se pronunciar novamente sobre o caso", informaram.