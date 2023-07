Juliana Paes faz rara aparição ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista

Em noite a dois, Juliana Paes e Carlos Eduardo Baptista curtem passeio no Rio de Janeiro

A atriz Juliana Paes aproveitou a noite do último sábado, 29, para curtir um passeio a dois com o seu marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista. Os dois foram foram flagrados pelos paparazzi enquanto circulavavam de mãos dadas pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Sem a companhia dos filhos, eles foram vistos conversando e curtindo o passeio tranquilamente. Inclusive, ela deu risada ao perceber que estava sendo fotografada durante o passeio e colocou as mãos no rosto.

Vale lembrar que eles são pais de dois meninos, Pedro e Antônio. A atriz está longe das novelas na TV desde que fez uma participação na primeira fase de Pantanal, da Globo. Agora, ela está no elenco da novela Pedaço de Mim, que será exibida no streaming, e também é cotada para fazer parte do elenco da série La Venganza, do Star+.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Juliana Paes deixa o programa Caldeirão com Mion

A atriz Juliana Paes não vai participar das gravações da próxima temporada do quadro Caldeirola, do Caldeirão com Mion, na Globo. A atração era o último vínculo dela com a emissora desde que encerrou o contrato fixo em 2022. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela deixa o elenco da atração para seguir em um novo projeto na carreira.

Na publicação, a colunista contou que a atriz está no elenco de Pedaço de Mim, da Netflix, e não conseguirá participar das gravações do Caldeirão. O lugar dela será ocupado por convidados especiais, como Lilia Cabral, Tiago Iorc e Lexa, que vão se revezar em cada final de semana.

No projeto da Netflix, Juliana Paes interpreta uma mulher que passa por acontecimentos trágicos em sua vida. As gravações acontecem no Rio de Janeiro e devem durar até julho. A produção é definida como melodrama e terá vários capítulos.