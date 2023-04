Juliana Paes é flagrada em passeio no shopping com os filhos e o marido

Juliana Paes aproveita o dia para fazer compras com os filhos e o marido em shopping no Rio de Janeiro e surge com bolsa luxuosa

A atriz Juliana Paes aproveitou o dia desta segunda-feira, 3, para fazer compras em um shopping no Rio de Janeiro. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava pelos corredores do local na companhia dos filhos, Pedro, de 12 anos, e Antônio, de 9 anos, e do marido, Carlos Eduardo Baptista.

A estrela escolheu um look básico para o passeio ao apostar em um vestido preto longo. Porém, ela deu um toque de sofisticação ao modelito ao surgir com uma bolsa da grife Yves Saint-Laurent, que é avaliada em mais de R$ 12 mil.

Atualmente, a atriz é cotada para fazer parte do elenco da série La Venganza, do Star+, que será gravada em breve.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Juliana Paes abre álbum das férias em família

Há pouco tempo, Juliana Paes (43) foi curtir a região de Orlando, nos Estados Unidos, com os filhos,Pedro (12) e Antônio (09), e do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista (45). Ela abriu o álbum da viagem e compartilhou vários registros fofos se divertindo nos parques da Disney e encantou seus seguidores.

Além de posar abraçadinha com os pequenos, Juliana também mostrou o look eleito para curtir o dia de diversão: calça leggin preta com detalhes brancos, casaco cinza, tênis preto e óculos escuros, assim com os outros membros da família, que vestiam cores neutras e mantiveram a discrição durante o passeio, resplandecendo felicidade nos cliques.

“Hoje foi dia de Epcot!!! Um dos meus parques favoritos!!!”, escreveu a atriz na legenda, marcando as empresas que ajudaram a estrela a organizar a viagem, além do fotógrafo responsável por clicar a família nos momentos de descontração.