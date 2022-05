Juliana Paes aposta no decote ousado em look poderoso

Juliana Paes exibe seu cabelo natural ao surgir toda produzida em um vestido justíssimo ao corpo

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 18h50

A atriz Juliana Paes (43) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar novas fotos nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 9, ela surgiu toda produzida, com direito a maquiagem, vestido preto justíssimo e o cabelo cacheado.

Nas fotos, a musa ostentou toda a sua beleza em um ensaio fotográfico feito no quarto e também exibiu seu decote poderoso e generoso no look deslumbrante. “Segunda de alegria por aqui! E por aí, como vocês estão? Boa semana, meus amores!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios para a beleza dela. “Deusa”, disse um seguidor. “Muito maravilhosa”, declarou outro. “Lindíssima”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Juliana Paes foi muito elogiada pelo público e pela crítica especializada por sua atuação como Maria Marruá no remake da novela Pantanal, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes deixou o elenco fixo da Globo

Em março deste ano, Juliana Paes anunciou que encerrou o seu contrato fixo com a Globo após 21 anos de parceria. Ela decidiu ter mais liberdade na hora de escolher seus futuros projetos e resolveu não renovar com a emissora carioca.

O anúncio oficial foi feito por ela nas redes sociais. "21 anos. Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra. Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção. Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em Pantanal até o meio do ano; com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos. Aproveito o ensejo pra dizer que tenho um orgulho danado dessa casa e que cada vez em que ponho os pés ali, seja nos estúdios ou nas externas, eu me sinto feliz, feliz com meus colegas, feliz com minhas equipes, feliz por estar numa empresa que considera tanto o meu ofício. Feliz!!! Sou uma grande privilegiada por fazer parte da história da TV brasileira pelas mãos da Globo", contou.

Atualmente, a atriz é jurada do quadro Caldeirola no programa Caldeirão com Mion.