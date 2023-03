Juliana Nalú cria projeto para buscar talentos nas favelas brasileiras

Modelo Juliana Nalú, ex de Kanye West e apontada como affair de Lewis Hamilton, lança o ‘Sementes da Favela’

A modelo Juliana Nalú (23) lançou nesta terça-feira, 28, o “Sementes da Favela”, projeto que busca revelar novos talentos nas favelas brasileiras. A ex-namorada do rapper Kanye West, e apontada como affair do pilotos e Formula 1 Lewis Hamilton, é nascida e criada no Complexo do Chapadão, localizada na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

O intuito de Juliana Nalú com o novo projeto é gerar oportunidades em diversas áreas que são menos acessíveis às comunidades brasileiras, como moda, música, produção, artes plásticas e fotografia.

Através do Instagram oficial da modelo, ela anunciou a novidade. “A favela do Chapadão foi onde cresci e passei a maior parte da minha vida. Foi lá que sonhei pela primeira vez com um futuro melhor. Lá perdi amigos e familiares… mas hoje vamos falar de tantos TALENTOS que temos por lá”, começou Juliana.

“Tantas Julianas e tantas outras, que com toda certeza, não queremos perder. Esses talentos merecem ser vistos, merecem acesso à educação e um futuro melhor assim como eu. A única diferença entre nós: tive a oportunidade de fazer diferente. E a minha missão é dar a todos eles o mesmo. Hoje, anos depois, sou abençoado e capaz de devolver à minha comunidade. Tenho o prazer de apresentar a vocês meu novo projeto”, completou, na legenda da publicação.

Modelo desde os 14 anos de idade, tendo estrelado diversas campanhas mundo afora, Juliana Nalú também se formou em Artes Cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras, chegando até a participar do último episódio da novela da Rede Globo, Segundo Sol, ao lado de Chay Suede, como par romântico do ator. Em 2016, ela venceu o concurso CUFA - Solte seu Brilho, da emissora carioca.