Juliana Alves curte parque de diversões em Orlando ao lado da filha: ''Dia lindo!''

Juliana Alves curtiu muito um parque de diversões em Orlando na companhia da filha, Yolanda

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 12h44

Neste sábado, 20, Juliana Alves (40) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi um passeio que ela fez ao lado da filha, Yolanda (4) e do marido, Ernani Nunes, em um parque de diversões de Orlando, nos Estados Unidos.

Atriz publicou uma série de fotos onde ela aparece no Complexo da Universal Studios, coladinha com a herdeira e com o amado, se divertindo no parque, curtindo cada cantinho dele, entre eles a área dos filmes Harry Potter e Jurassic Park. Ela ainda publicou um vídeo da herdeira fazendo uma pintura no rosto, super bonita.

Na legenda, a mamãe babona falou com carinho do momento: "Dia lindo no Complexo Universal Orlando Resort onde conhecemos também o parque Islands of Adventure. Tem muita atração pra criança. Yolanda brincou muito! Também fomos na área Harry Porter que é super imersiva e a gente se sente dentro dos filmes. Entramos nesse castelo lindo de Hogwarts".

"Um de nós teve coragem de ir nas montanhas russas. Não vou contar quem. Você iria nessa nova VelociCoaster? Que é a montanha russa de lançamento mais alta e rápida da Flórida? Depois eu posto nos stories! Posso dizer que me diverti muito.", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que delícia!", disse um. "Que lugar lindo!", falou outro. "Curtam muito!", escreveu ainda um terceiro.

Confira as fotos de Juliana Alves curtindo um parque de diversões de Orlando na companhia da filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Alves (@julianaalvesiam)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!