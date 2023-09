Júlia Lemmertz faz rara aparição com sua filha mais velha

Júlia Lemmertz é flagrada em viagem com sua filha mais velha, Luíza Lemmertz, de 36 anos

A atriz Júlia Lemmertz fez uma rara aparição em público ao lado de sua filha mais velha, Luíza Lemmertz, de 36 anos. Na noite de quarta-feira, 20, as duas foram flagradas juntas nos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro após uma viagem.

Elas circulavam com looks descontraídos e levando suas malas entre a multidão e conversando.

Vale lembrar que Luíza é fruto do antigo relacionamento da atriz com Álvaro Osório. Discreta, ela quase não aparece em público. A atriz também é mãe de Miguel, de 23 anos, fruto do casamento com o ator Alexandre Borges, de quem ela se separou há alguns anos.

Fotos: Gabriel Rangel/AgNews

Há pouco tempo, Julia Lemmertz fez uma homenagem para a filha nas redes sociais. Ela relembrou fotos da filha quando era bebê e outra imagem atual e falou sobre o amor que sente por ela.

"Quando você nasceu meu pai começou a me chamar de mamãe, antes de você poder me chamar… e eu passei a chamar ele de vovô. O amor vai rolando e se desdobrando assim, né? Te amo filha, infinito. Lindo novo ano pra ti, todos celebramos a sorte da sua entrada nesse mundo. O coração de beterraba da terrinha diz tudo o mais que eu quero dizer pra você...", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Lemmertz (@lemmertzju)

Filho de Julia Lemmertz e Alexandre Borges surge enorme em fotos

A atriz Julia Lemmertz foi flagrada recentemente em um momento raríssimo ao lado do filho, o fofíssimo Miguel Corrêa. Discreta, ela foi flagrada ao lado do rapaz ao ir ao cinema em um momento família.

Nas fotos, a atriz aparece de cara lavada e com um look confortável com calça, camiseta e camisa amarrada na cintura. Já o rapaz também aparece vestido de forma casual e mostrou uma semelhança impressionante com a global.

Miguel Corrêa investiu na carreira musical. Em 2021, ele lançou seu primeiro trabalho na área, a mixtape Como Dançar Com Os Lobos. Na época, ele publicou um desabafo nas redes sociais.