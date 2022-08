Julia Dalavia, a Guta de 'Pantanal', surpreende ao aparecer loira

Atriz Julia Dalavia, a Guta de 'Pantanal', surge com peruca loira em bastidores sem dar detalhes sobre a mudança no visual

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 13h03

A atriz Julia Dalavia (24) surpreendeu os seguidores ao surgir completamente diferente nas redes sociais nesta sexta-feira, 05.

A artista, que interpreta a personagem Guta na novela das nove, Pantanal, originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, apareceu com um visual radical.

Nos Stories de seu Instagram, a famosa posou usando uma peruca loira em um camarim, sem dar detalhes sobre transformação.

A atriz Isabel Teixeira (48) foi aclamada na web pelo verdadeiro show de atuação no remake de Pantanal com a personagem Maria Bruaca. Na cena exibida na noite de segunda-feira, 01, Maria foi expulsa por Tenório (Murilo Benício) de casa, mas voltou para acertar as contas com o marido. Antes de deixar a fazenda, ela ameaçou atirar, mas acabou errando o tiro. Na web, os internautas exaltaram o trabalho de Isabel. "Isabel Teixeira não precisa dizer nada. O olhar dela diz tudo. Que grande atriz","A Isabel Teixeira segue carregando a novela nas costas né?", "Essa mulher é gigante!!", "Já garantiu o prêmio!", "Espetacular", "Protagonista", "A melhor", "Não tem um ator nessa novela que não esteja entregando tudo na atuação, tipo passam muita verdade e parece que aqueles personagens existem mesmo",

Confira a foto de Julia Dalavia loira:

Julia Dalavia ganha declaração de parceiro em 'Pantanal'

Lucas Leto (23), que interpreta Marcelo em Pantanal, decidiu usar suas redes sociais para fazer uma linda declaração para sua companheira de cena, Julia Dalavia. "Minha parceira, essa é uma declaração de amor. Julia é uma das atrizes mais brilhantes da nossa geração, o olhar dela é fascinante e generoso. Às vezes uma senhorinha dando dicas de saúde e outras uma menina inquieta. Obrigado por caminhar junto comigo nesse grande desafio", se derreteu o ator.

