Juju Salimeni retorna ao Carnaval e entrega tensão na avenida: "Foi um problema"

Em entrevista à CARAS Brasil, Juju Salimeni comemorou seu retorno ao Carnaval e relembrou perrengue na avenida

A influenciadora Juju Salimeni (33) está só felicidade com seu retorno ao Carnaval. Mesmo sem desfilar por nenhuma escola de samba, a famosa contou à CARAS Brasil que está animada para curtir a festa de uma forma diferente a partir dos camarotes instalados na avenida.

Neste ano, Juju fará presença VIP em dois camarotes e está cheia de expectativas para o Carnaval. Longe da folia desde o início da pandemia de Covid-19, ela afirmou que está pronta para finalizar todo sentimento de saudade.

"Estava com saudade porque já tem quase 3 anos fora. Como teve a pandemia e depois foi aquele Carnaval [de 2022] super confuso, que não tinha cara de Carnaval, no meio do ano... então é a minha volta. Vou matar a saudade", disse ela, que depois da folia vai tirar um tempinho para relaxar.

Com um currículo repleto de experiências carnavalescas, no qual desfila a quase 10 anos, Juju confessou já ter passado por perrengues na avenida. Em uma delas, a famosa disse que por pouco não se machucou feio.

"No ano passado, no último Carnaval, a minha sandália não tava com antiderrapante e choveu no desfile e um pouco antes, então tava tudo molhado. Então eu tive que ir toda dura, foi um problema de última hora que você não tem como saber . Mas deu certo, fiquei meio dura na avenida, mas deu certo", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por E! Online Brasil (@eonlinebrasil)

OPINIÃO SOBRE CORPO SARADÃO

Dona de um corpo impressionante, volta e meia Juju Salimeni revela aos fãs o segredo para manter o shape em dias. Na última semana, a gata abriu uma caixinha de perguntas e acabou sendo questionada por um fã sobre o assunto.

"Em 2018 e 2019 você estava com um corpo impecável, não sente saudade? Estava seca", perguntou a internauta. Ao responder a curiosidade do admirador, a famosa confessou que se sente mais confortável com o visual atual.

"Acho que estava lindo mesmo, mas gosto muito do meu corpo atual, mais musculoso e com mais definição. Saudade eu teria se hoje estivesse pior. Para o meu gosto, estou muito melhor", afirmou ela.