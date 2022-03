Juju Salimeni faz declaração de seis meses de namoro: ''Sabe o pior de mim''

Apresentadora Juju Salimeni esbanjou amor ao compartilhar fotos apaixonadas com o namorado

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 07h27

A apresentadora Juju Salimeni (36) comemorou mais um mês de namoro nesta segunda-feira, 28.

Em sua rede social, a ex-panicat compartilhou fotos com o amado, o empresário Diogo Basaglia, e se declarou para ele.

"Ah se as pessoas imaginassem as manobras que o destino fez pra gente se cruzar, como tava tudo escrito e a gente tava sendo preparando…", começou dizendo.

"Você chegou pra mudar tudo, pra arrancar lá do fundo os monstros que eu nem sabia que existiam. Você não me vê apenas, você me enxerga. Você sabe o pior de mim e ainda assim desperta o meu melhor", disse.

A modelo continuou falando o que sente. "6 meses que a minha alma esbarrou na sua e ficou. E fica. E ama a companhia. Ama a troca. Ama a parceria. Então te agradeço por trazer esse amor em sua forma mais pura pra minha vida, mudando o meu jeito de ver esse mundo e mostrando o quanto tudo era tão pequeno e vazio… Te amo ", declarou-se.

Na rede social, Juju Salimeni compartilha um pouco de sua rotina e mostrou que está morando com o namorado em sua mansão. Muito apaixonados, os dois dividem o mesmo gosto pela vida fitness.

Recentemente, em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a apresentadora revelou como foi voltar com a sua temporada de seu programa após a pandemia e uma depressão superada.

Veja as fotos de Juju Salimeni com o namorado: