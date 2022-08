Juju Salimeni exibe carrão de luxo: "Presente que eu me dei"

A musa fitness Juju Salimeni comprou um carrão de luxo e dividiu com os fãs alguns detalhes do automóvel

Juju Salimeni (35) decidiu se presentear com um carrão novo! Na noite desta segunda-feira, 15, a musa fitness contou aos seguidores das redes sociais que comprou uma BMW X6.

No vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital mostrou o veículo branco com um laço de fita, e depois ela entrou no carro e mostrou alguns detalhes, como o banco todo de couro.

"Finalmente, depois do maior tempão, vim buscar meu presente, o presente que eu me dei, que eu mereço", disse ela, que contou que mandou blindar o automóvel. "Não era blindado e eu mandei blindar, tá prontíssimo e vim aqui buscar hoje", acrescentou.

Os internautas celebraram a nova conquista de Juju. "Uhulll. Parabéns por mais uma conquista, musa", disse uma seguidora. "Que perfeito. Parabéns", comentou outra. "Parabésns, maravilhosa. Você merece todas as conquistas. És uma grande guerreira", falou uma fã.

Confira o vídeo de Juju Salimeni mostrando seu carro de luxo:

Juju ostenta corpão volumoso

De férias em Miami, nos Estados Unidos, Juju Salimeni impressionou com novas fotos de sua viagem. Superando a paisagem do local, a influenciadora digital roubou a cena ao fazer fotos na praia usando uma roupa de banho diferente. Nos cliques, ela apareceu vestindo um maiô verde estampado com recortes estilosos e chamou muita atenção ao deixar suas curvas saradas à mostra.

