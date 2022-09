Juju Salimeni é presenteada com aliança de diamantes do namorado: ''Padrão''

Namorado de Juju Salimeni, o fisiculturista Diogo Basaglia, mostra aliança avaliada em mais de R$ 10,8 mil que deu para a modelo

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 08h49 - Atualizado às 08h49

O fisiculturista Diogo Basaglia (26), namorado da modelo Juju Salimeni (35), decidiu compartilhar os detalhes da aliança de compromisso que usa com a influenciadora, na noite da última quinta-feira, 22, e mostrou que não economizou nadinha na escolha do acessório.

Através do Instagram Stories, ele mostrou detalhes do acessório prateado da Tiffany & Co, uma das principais joalherias do mundo. "É exatamente essa. [...] tem esses diamantes pequenos. Já a minha é toda lisa, padrão", disse ele, ao postar uma foto da joia nas redes sociais.

De acordo com o site oficial da marca, o anel custa R$ 10.850 reais e tem diamantes com lapidação brilhante em platina e uma largura de 3mm. Além disso, tem o nome da joalheria gravado na peça.

Ainda no último final de semana, Juju Salimeni compartilhou uma foto em preto e branco de um ensaio que fez usando apenas um body fio-dental e fez a temperatura subir ao ostentar seu bumbum empinado no ensaio.

