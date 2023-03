Juju Salimeni é detonada ao posar com bolsa de 14 mil e rebate: “Investimento!”

Juju Salimeni é detonada nas redes sociais ao compartilhar sua mais nova aquisição e rebate; veja

Na última quinta-feira, 02, a influenciadora Juju Salimeni (36) sofreu duras críticas nas redes sociais ao publicar uma foto de sua mais nova aquisição. Isso porque a modelo compartilhou o registro de uma bolsa rosa da grife Balenciaga, avaliada em cerca de R$14.700,00 no site oficial da marca.

Durante uma conversa com os seguidores por meio da caixa de perguntas no Instagram, a loira foi questionada sobre como administra os seus gastos. “Juju, você poupa até na gasolina e não gasta dinheiro à toa. Como tem coragem de dar tantos mil em uma bolsa?”, perguntou o seguidor.

Sem hesitar, a empresária disparou: “Meu amor, um tanque cheio de gasolina acaba em menos de uma semana! Uma bolsa dura anos, só valoriza e é um ótimo investimento, inclusive para vender futuramente”, disse ela.

Na sequência, Juju Salimeni ainda falou sobre autoestima feminina: “A melhor forma de se sentir bem consigo mesma é se cuidando. Quem diz que não se importa com beleza está mentindo, porque todo mundo quer olhar no espelho e ver algo que agrade! Quando você se sente bonita, automaticamente você deixa de se comparar com todas as outras mulheres. Toda mulher precisa de um pouco de vaidade pra ser feliz. Fazer exercícios também libera o hormônio da felicidade e isso é muito importante para auto estima. Olhe pra você, cuide da sua saúde e do seu corpo, afinal, se você vai morar dentro dele até o fim da vida, por que não fazer dele um lugar mais agradável pra você mesma?”, escreveu.

Sincera!

Juju Salimenifoi sincera e abriu o jogo com os seguidores nas redes sociais ao ser questionada se já havia sido sido traída, mesmo sendo um "mulherão".

Honesta com os fãs, a ex-panicat surpreendeu ao contar que já foi mais de uma vez traída em relacionamentos. Ela ainda opinou dizendo que todos podem passar por isso um dia na vida, sendo algo meio inevitável.

"Óbvio que já e muito! Aliás eu sempre digo: se nunca foi traída, ou você tá sendo, ou ainda será ou nunca soube que foi", brincou ela sobre a situação.