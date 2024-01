Juan Paiva faz rara aparição com sua namorada em dia de festa

Um dos protagonistas da novela Renascer, da Globo, Juan Paiva leva sua namorada para a festa do elenco da trama no Rio de Janeiro

O ator Juan Paiva está de volta às novelas como o personagem João Pedro no remake de Renascer, da Globo. Na noite de segunda-feira, 22, ele se reuniu com os outros artistas do elenco para assistir ao primeiro capítulo da história em uma festa no Rio de Janeiro. Assim, o rapaz contou com a companhia especial de sua namorada, Luana Souza.

Os dois formam um casal discreto e fazem raras aparições em público juntos. Na chegada do evento, eles posaram abraçados e sorridentes.

Vale lembrar que Juan e Luana estão juntos há cerca de 9 anos e são pais de uma menina, Analice, de 8 anos. Ele foi pai aos 16 anos de idade e falou sobre isso em uma participação no programa Encontro, da Globo. “No início é desesperador, mas é aquilo: viver o presente, dar um passo de cada vez porque Deus abençoa, eu acredito muito”, disse ele, e completou: “Minha mãe, meu pai e minha sogra foram importantíssimos nesse momento da gravidez da minha companheira. Sou muito grato. Desde sempre a minha mãe falava para mim: ‘não vai deixar de estudar, eu estou aqui com você e você continua aí seguindo seu sonho, seus objetivos. Vai dar tudo certo’”.

Fotos: Victor Chapetta/AgNews

Juan Paiva comprou a casa própria em 2022

Em 2022, o ator Juan Paiva contou para os fãs que comprou sua casa própria. A propriedade fica na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, que é onde ele foi criado.

"Pensando na minha família e na minha filha, tive a oportunidade de comprar essa casa que é do lado da casa da minha mãe. E eu tô muito feliz por ser no Vidigal, que é um lugar onde eu cresci e todo mundo me conhece", disse ele ao programa É De Casa.