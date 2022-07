Juliana Amaral celebra aniversário de 42 anos e filhos de Paulo Gustavo roubam a cena

A irmã de Paulo Gustavo comemorou o aniversário de 42 anos ao lado dos sobrinhos, Romeu e Gael

Redação Publicado em 29/07/2022, às 19h16

Juliana Amaral completou 42 anos de vida nesta quinta-feira, 28, e comemorou a data especial com uma festa intimista ao lado da família.

Em seu perfil no Instagram, a irmã de Paulo Gustavo(1978 - 2021) compartilhou uma foto em que aparece soprando as velinhas ao lado dos sobrinhos, Romeu e Gael, que estão com dois anos, e os meninos roubaram a cena e encantaram os seguidores.

Ao dividir o clique, a aniversariante aproveitou para se declarar para os meninos, fruto do relacionamento do humorista com Thales Bretas (33). "Titia ama muito vocês", se derreteu Juliana na legenda da publicação.

O registro recebeu vários elogios. "Que foto mais linda", disse uma seguidora. "Oun meu Deus, quanto amor", escreveu outra. "Que lindos. Parabéns, Ju", comentou uma internauta. "Que coisinha mais linda. Puro amor", falou uma fã.

Além das mensagens dos seguidores, Juliana também ganhou uma linda homenagem do cunhado, Thales Bretas. "Parabéns @juamaral00 meu amor! Que você continue carinhosa, trabalhadora, engraçada, rápida, sensível, divertida e tudo o mais que você é, por muitos e muitos anos! Sempre com muita saúde e força pra correr atrás dos seus sonhos e conquistar tudo o que quiser! Conte com o irmão aqui que a vida te deu! Te amo!", escreveu o viúvo de Paulo Gustavo.

Confira a foto de Juliana Amaral com os sobrinhos, Romeu e Gael:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Amaral (@juamaral00)

