Jovem viraliza ao mostrar viagem com a sogra que é... a Adriana Esteves!

Jovem viraliza ao mostrar viagem com a família do seu namorado; ela namora Felipe Ricca, um dos filhos da atriz

Um vídeo divertido viralizou nas redes sociais neste final de semana e deixou os fãs da atriz Adriana Esteves em choque. É que uma jovem chamada Flavia Mekler resolveu mostrar como foi uma viagem com a família de seu namorado.

"Viajei com a minha sogra e o irmão do meu namorado", disse ela. Só que o namorado dela é Felipe Ricca, filho de Adriana Esteves e Marco Ricca. Ela compartilhou o vídeo inusitado no TikTok e rapidamente viu a gravação viralizar. Ele foi montado com várias fotos registradas durante a viagem.

Nos comentários, seguidores se divertiram com a gravação. "Imagina que sonho ter a Adriana Esteves como sogra?", comentou um. "Meu Deus, que alegria que deve ser", disparou outro. "Imagina ter essa diva como sogra? Nossa eu ia me achar muito, falaria pros 4 cantos", disse outro.

Adriana Esteves é casada com Vladimir Brichta desde 2006. O filho do casal, Vicente Ricca, está atualmente com 16 anos e também aparece na foto. Já o namorado da jovem é o lindo Felipe Ricca, que é fruto de seu relacionamento com o também ator Marco Ricca.

