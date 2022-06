José Loreto surge tocando violão com Almir Sater e presta homenagem: "O melhor anfitrião do Pantanal"

O ator José Loreto postou um vídeo tocando ao lado de Almir Sater e homenageou o artista na web

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 22h04

José Loreto (38) compartilhou com os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 15, alguns registros em que aparece tocando violão ao lado de Almir Sater (65).

As imagens foram feitas nos bastidores das gravações da novela Pantanal, da TV Globo, e o ator aproveitou para prestar uma homenagem para o artista.

"Levando um som com o melhor anfitrião do Pantanal… Almir Sater, muito obrigado por nos ensinar, emocionar e encantar!!! Seguimos Tocando em Frente", escreveu ele na legenda da publicação.

Além da foto, Loreto postou um vídeo em que finge tocar violão. Em determinado momento, o ator tira as mãos do violão, mas o som continua. A pessoa que esta gravando o momento leva a câmera para o lado e mostra que Almir que estava tocando de verdade.

Curativo no bumbum

Guito, que interpreta em Pantanal, surpreendeu os fãs ao mostrar que foi o responsável por fazer um curativo no bumbum de José Loreto. Nas redes sociais, ele mostrou um vídeo de quando ajudou o amigo com o curativo no camarim durante o intervalo das gravações.

"Na agronomia, aprendemos pequenos curativos veterinários. Hoje gastei meu diploma nesse pobre animal", brincou ele na legenda. Quando o amigo terminou o curativo, Loreto foi até o espelho para ver o resultado e aprovou. "Foi muito bom, nota 8", afirmou em clima de brincadeira.

