José Loreto fala sobre relação entre Rafa Kalimann e a filha: "cautela"

Ator José Loreto disse que apresentação de Rafa Kalimann para a filha Bella já aconteceu

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 12h40

O ator José Loreto abriu o jogo sobre a relação da namorada Rafa Kalimann e a filha Bella. Segundo ele, os dois estão sendo cautelosos por amor à criança, de apenas quatro anos.

"Tudo no seu tempo, devagar. A Rafa é um amor. Elas se gostam, se curtem, se divertem. É tudo muito novo. Temos cautela, mas é uma cautela natural. Não tivemos qualquer problema. Bella entende que o papai namora”, explicou ele à colunista Patricia Kogut, do jornal 'O Globo'.

Ele, no entanto, afirma que não tem pressa sobre a relação da amada e sua filha: “Está muito cedo. Passei por um divórcio, tenho uma filha pequena. Fui bem cauteloso para apresentar alguém para ela. Tive outra relação antes (da Rafa). Agora é só ir com um pezinho atrás do outro, sem ansiedade”.

“Quando estamos apaixonados, a tendência é ficarmos um pouco desmedidos. Mas como tenho essa coisa especial demais na minha vida (a filha), fui bem cauteloso. Namorada é como uma grande amiga que convive mais. Não fico beijando a Rafa na frente dela, ainda tem tempo. Isso vai de cada um também. Você vai sentindo, deixando bem natural”, explicou Loreto.

O relacionamento de Rafa Kalimann e José Loreto:

O casal José Loreto e Rafa Kalimann ainda é recente e assumiu romance neste ano. No entanto, os dois já fizeram diversas declarações apaixonadas um para o outro e sempre são flagrados em clima de romance. Bella, de quatro anos, filha de Loreto, é fruto da relação entre ele e Débora Nascimento. Eles se separaram em 2019.