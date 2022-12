José Loreto fala sobre Rafa Kalimann como madrasta de sua filha

Ator José Loreto falou sobre a relação de Rafa Kalimann com sua filha e de Débora Nascimento

O ator José Loreto (38) falou sobre sua relação amorosa com a ex-BBB Rafa Kalimann (29). Além do romance, a influenciadora também já convive com a enteada, fruto do relacionamento dele com Débora Nascimento (37), Bella Loreto (4).

"Ela é maravilhosa com a minha filha e as outras crianças que vejo ela conviver. A Rafa é aquele tipo de tia que as crianças amam. Eu sou até suspeito para falar, porque nesse tempo que estamos juntos, ainda não descobri onde ela não é maravilhosa", declarou o galã à 'Quem'.

Loreto ainda falou sobre o encontro dos dois. "Acho que a gente se encontrou exatamente no momento que tinha que ser. E aí, em pouco tempo nos apaixonamos e nos completamos", comentou.

"E é muito legal ver o carinho que o público tem com o casal. Acho que é porque estamos mostrando que a gente está de boa, querendo ser feliz, querendo somar um com o outro. É bom que o nosso amor inspira outras pessoas", comentou sobre a aceitação dos internautas.

José Loreto falou sobre fama de Rafa Kalimann na internet

Loreto ainda falou sobre a exposição e comentou a popularidade de Rafa na internet. "A gente está aí nessa troca muito gostosa. Tanto na internet, como pessoalmente, acho que a Rafa é uma pessoa muito querida. Ela é muito amada e faz questão de retribuir esse carinho. Eu não sou tão popular como ela nas redes sociais, mas tenho me soltado mais ultimamente. Acho que o meu nicho é mais ligado à televisão", explicou.