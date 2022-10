José Loreto encanta internet com momento de diversão na piscina com filha

Ator José Loreto curte do dia de muito calor na piscina com a pequena Bella, filha com Débora Nascimento

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 14h03

Na manhã deste sábado, o ator José Loreto (38) decidiu exceder os limites da fofura ao publicar fotos de seu momento de diversão com sua filha, Bella, fruto de seu relacionamento com a atriz Débora Nascimento (37).

Curtindo o dia de calor na piscina, o ator e a filha de quatro anos riem, brincam, além da menina se divertir com diversas bolinhas dentro da água. Nas fotos publicadas no perfil oficial do Instagram do artista, ele aparece muito feliz em aproveitar o momento com a herdeira.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com tanta fofura do momento pai e filha. “Que lindos”, “Lindezas”, “Sua filha é a coisa mais linda!”, “Uma princesinha”, "Uma princesinha! Muito parecida com a mamãe" são alguns dos diversos elogios para José e Bella, que podem ser encontrados feitos pelos fãs do ator na publicação.

Veja a publicação de José Loreto se divertindo na piscina com sua filha Bella:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)



José Loreto dá aula de gingado em preparação de novela com Renata Sorrah e Sheron Menezzes

Em preparação para a nova novela da Globo, Vai na Fé, o ator José Loreto se prepara para fazer parte do elenco, falando sobre seu personagem, Lui Lorenzo. Nas imagens que compartilhou, aparece se preparando junto de Renata Sorrah e Sheron Menezzes.

"José, você nem descansou e já está se preparando para outro personagem?? São os personagens que nos escolhem e Lui Lorenzo chegou querendo ser intenso, ele se agigantou na minha frente feito um pavão e tem me cobrado dedicação de um rockstar. E o melhor de tudo isso é que estou rodeado de pessoas maravilhosas. A jornada começou e já está sendo linda. Avante vida nova! Vai na fé José. Vai na fé Lui. Vamos na fé!!!", celebrou.