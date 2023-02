José Loreto desabafa sobre acusações de traição no passado: "Inventam capítulos"

José Loreto foi casado com Débora Nascimento, com quem ficou por seis anos e teve uma filha; seu último relacionamento foi com Rafa Kalimann

José Loreto (38) desabafou sobre as polêmicas de traição envolvendo seus relacionamentos passados. Durante o Carnaval, o ator esteve na Sapucaí e revelou que as mentiras atrapalham sua aproximação com mulheres e que as pessoas o olham de forma diferente. "Inventam capítulos", afirmou ele em entrevista à CARAS Brasil.

O artista foi casado com a atriz Débora Nascimento (37), com quem tem uma filha,Bella Loreto (4). Os dois se separaram em 2019, após seis anos de união e especulações de traição por parte dele. Seu último relacionamento foi com Rafa Kalimann. Os dois assumiram a relação em agosto de 2022, mas anunciaram o fim em janeiro deste ano. Mais uma vez José Loreto foi alvo de polêmicas sobre uma suposta traição.

"Falaram que eu estava traindo a Rafa e eu estava gravando no Rio de Janeiro. Inventam capítulos para minha história. Não sou esse cara. Toda pessoa que conheço hoje tem um pé atrás. Toda pessoa que me apresento tem um olhar diferente", desabafou.

"Qualquer pessoa que eu conheço hoje tem um pé atrás comigo. Isso afeta minha vida pessoal. Eu recebo muito amor, não estou reclamando, mas tem as pessoas que dizem que eu traí, que eu não valho nada. Eu não traí ninguém. Dentro das minhas relações não teve nada disso", completou ele.

JOSÉ LORETO NEGA BEIJO EM JADE PICON

O artista declarou que, apesar de estar acostumado com boatos inventados sobre seus relacionamentos amorosos, ainda é machucado pelos comentários. "Isso é normal na minha vida, eu converso com uma pessoa e já dizem que beijei. Isso machuca as pessoas à minha volta. As pessoas me pintam muito de um quadro que eu não sou."

"Se eu tivesse com 20 e poucos anos eu estaria aqui solteiro, beijando todo mundo. Mas agora eu estou focando minha carreira, minha filha. Estou separado há mais de um mês e temos liberdade para fazer o que quiser, mas não é hora", afirmou, em referência ao término com Rafa Kalimann.

JOSÉ LORETO DESABAFA SOBRE PERSONAGEM

Loreto ainda completou que falar sobre sua vida pessoal rende, mas que quer falar sobre seu trabalho. "Eu fiz Tadeu, maravilhoso! Não sei como não concorri no Luciano Huck. Agora estou com o Rui Lorenzo, que é maravilhoso. E eu tenho um próximo, que não vou falar nunca agora, que vai ser mais maravilhoso. Estou em uma fase artística incrível. Acho que vou chegar no meu clímax artístico aos 40, então estou chegando perto".