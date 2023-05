José Loreto curte sábado na praia com o amigo, o ator Rodrigo Simas

Ator José Loreto, Lui de 'Vai na Fé', toma banho de mar ao lado de Rodrigo Simas no Rio de Janeiro

O ator José Loreto (38) que dá vida ao cantor ‘Lui Lorenzo’ na novela da Globo ‘Vai na Fé’, aproveitou o dia de sol neste sábado, 20, para renovar o bronzeado ao ar livre. Ele foi até uma praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro junto com o amigo, Rodrigo Simas (31).

Curtindo o dia de folga, os dois foram fotografados enquanto tomavam um banho de mar na zona sul da cidade carioca. Mas o que chamou a atenção dos admiradores que estavam no local foi o tanquinho dos galãs, que ficou em evidência na série de registros sem camisa.

Nas imagens, José aparece apenas de sunga, ao surgir todo molhado após o mergulho, deixando seu tanquinho trincado totalmente à mostra. Já Rodrigo, esbanjou boa forma ao ficar apenas de bermuda.

Há poucos dias, José Loreto não deixou passar em branco o seu reencontro com a ex-namorada, a influenciadora digital Rafa Kalimann, no palco do Domingão do Huck, da Globo.

“É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui [na bancada de jurados da Dança dos Famosos] quando a gente se conheceu. Ela me ajudou na preparação para o Lui Lorenzo, tem coisas que eu levo até hoje e ela me apresentou... é muito bom a gente poder se amar sem estar junto. Tenho admiração, respeito. Eu acho essa mulher uma potência”, disse ele.

VEJA AS FOTOS DE JOSÉ LORETO E RODRIGO SIMAS NA PRAIA:

Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

