José Loreto admite que já ficou com Gabi Martins

Depois de ter negado, José Loreto volta atrás e conta que já ficou com Gabi Martins: 'Não vou deixá-la de maluca, né?'

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 17h34

O ator José Loreto confirmou que já ficou com a cantora e ex-BBB Gabi Martins. O assunto viralizou na internet nesta semana e a sister já tinha confirmado o affair, mas ele tinha negado. Agora, o rapaz admitiu que eles já ficaram uma vez.

A nova declaração de José Loreto foi dada para o colunista Lucas Pasin, do site UOL, nesta quinta-feira, 12. “Sim, já fiquei com a Gabi há algum tempo, não lembro quando. Não queria expor. É uma intimidade minha e dela. Mas já que ela falou que a gente ficou, não vou deixá-la de maluca, né? De jeito nenhum. Não sou nenhum mentiroso. Já que ela expôs, afirmo que sim, ficamos uma vez e ponto”, disse ele.

Versão dela do affair

Antes disso, Gabi Martins também confirmou que eles já ficaram. “Sou uma mulher de verdade. Foram só beijos, e não foram técnicos. Mas não vou virar onça por causa disso, não”, disse ela, citando o enredo da novela Pantanal, da Globo, na qual Loreto vive o personagem Tadeu.

Vale lembrar que Gabi Martins está solteira há alguns meses. Ela terminou o namoro com o cantor Tierry em janeiro deste ano após cerca de um ano de relacionamento. Por sua vez, José Loreto terminou uma relação com Bruna Lennon no final de 2021.